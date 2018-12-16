Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgeleride 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK yaptığı açıklamada "Irak kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 15-16 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terörist etkisiz hâle getirilmiştir." dedi