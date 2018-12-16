Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgeleride 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TSK yaptığı açıklamada "Irak kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 15-16 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terörist etkisiz hâle getirilmiştir." dedi
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li vekil vatandaşa böyle küfür etti

CHP´li vekil vatandaşa böyle küfür etti

Denizler Atmaca'yla korunacak

Denizler Atmaca'yla korunacak

Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

ABD ile Almanya, S-400'ün muadilini üretecek

ABD ile Almanya, S-400'ün muadilini üretecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA