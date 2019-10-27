Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." denildi
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