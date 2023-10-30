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  • Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 14:15 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

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