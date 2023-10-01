Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler tek tek imha edildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler, kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak! Bir gece ansızın inlerinde vurduk, vurmaya devam edeceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadele bitmeyecek!" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında içinde teröristlerin de bulunduğu 20 hedef imha edildi.