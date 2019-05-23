Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Terör inleri yerle bir edildi MSB:'Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.'