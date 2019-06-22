Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler vuruldu
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Sinat- Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
- DHA
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
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