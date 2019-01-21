Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk'a yönelik hava harekatında, saldırı hazırlığındaki en az 6 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 20 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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