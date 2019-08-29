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Bakan Dönmez açıkladı: Irak'la elektrik ticaretinde yeni dönem başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Irak ile elektrik ticaretini yeniden başlatmak konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

  • AA
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Irak'taki temaslarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
 
Bu kapsamda Irak Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ile görüşen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çeşitli iş birliği imkanlarını görüştüklerini belirterek, "Ticaretimiz yaklaşık 13 milyar dolar civarında seyrediyor ama her iki ülkenin de mutabakatıyla bunu ilk etapta 20 milyar dolara çıkartmak hedefi var." ifadesini kullandı.
 
 
Bakan Dönmez, Bağdat'taki temasları sırasında Iraklı yetkililerle enerjinin yanı sıra ticari ve ekonomik ilişkileri de ele alma fırsatı bulduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
 
"Irak ile geçmişte elektrik ticareti yapıyorduk. Şimdi elektrik ticaretini yeniden daha kapsamlı başlatma konusunda bir mutabakatımız var. Onun için de mevcut bağlantı kapasitesinin artırılması gerekiyor. Bizim tarafta gerekli hazırlıkları yaptık. Irak tarafı da kendi elektrik şebekesiyle ilgili eksiklerini tamamlarsa, bu hizmeti rahatlıkla verebilir hale geleceğiz. Irak tabi sıcak bir memleket ve yaşam alanlarının soğutulması son derece önemli. Bunun için kesintisiz elektrik kaynağına ihtiyaçları var. Bu konuda gereken desteği vereceğiz, şebeke altyapısının yenilenmesi önemli bir iş kalemi. Yaptığımız temaslarda Irak tarafı bu işte Türkiye'de gerek malzeme üretenlere, gerekse de işlerin yapımı sürecinde görev alabilecek yüklenicilere kapılarının açık olduğunu ifade ettiler. Biz de Türkiye'de elektrik ekipmanı altyapısı, şebeke malzemesi üreten ve bu işlerin uygulamasını, montajını yapan firmalara da duyurmuş olalım. Ciddi bir iş potansiyeli gözüküyor."

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