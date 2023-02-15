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Iraklı afet müdahale ekibinin şef yardımcısı: Gördüğüm en güzel şey, herkes kol kola, el ele

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te arama kurtarma çalışmalarına katılan Iraklı afet müdahale ve yardım ekibi, desteklerini Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürdürüyor. Ekibin şef yardımcısı Ali İsmail el-İgili, 'Gördüğüm en güzel şey, herkes kol kola, el ele, hep birlikte 'İşin ucundan nasıl tutabilirim.' çabasında. Bugünler kesinlikle geçecek' dedi.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 12:30 - Güncelleme:
Iraklı afet müdahale ekibinin şef yardımcısı: Gördüğüm en güzel şey, herkes kol kola, el ele
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Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından yurt içi ve dışından gelen çok sayıda arama kurtarma ekibi çalışmalara destek oluyor.

Irak'tan gelen 35 kişilik afet müdahale ekibi, Gaziantep'te 2 depremzedenin enkaz altından kurtarılmasına yardım ettikten sonra Samandağ'da insanların yardımına koştu.

Ekibin şefi Yas Kıdayir Merze, AA muhabirine, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

İnsanlara yardım etmek için güçlerinin yettiği kadar çalışacaklarını belirten Merze, "Acı hepimizin acısı. Allah yardımcınız ve yardımcımız olsun. Depremden dolayı çok üzgünüz. Burada çalıştığımız arkadaşlarımız kendilerine düşen görevleri yapmaya çalışıyor." dedi.

Merze, depremin yaşattığı acıların çabuk unutulamayacağını dile getirdi.

Her acının arkasından güzel günlerin geldiğini vurgulayan Merze, "Elimizden geleni yapacağız. Burada zaten var olan kardeşliğin, beraberliğin tekrardan daha güçlü şekilde sağlanmasını diliyorum. İnşallah daha güzel günleri hep beraber göreceğiz. Buradaki Türk insanının kardeşliğini, birbirlerine karşı cana yakınlığını gördüm, bunu hissettim." ifadelerini kullandı.

- "HERKES KOL KOLA, EL ELE, HEP BİRLİKTE"

Ekibin şef yardımcısı Ali İsmail el-İgili de Türkiye'den ve diğer ülkelerden gelen ekiplerle işbirliği halinde can kurtarmak için çalıştıklarını belirtti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin büyük yıkıma yol açtığını gördüklerini anlatan İgili, "Gördüğüm en güzel şey, herkes kol kola, el ele, hep birlikte 'İşin ucundan nasıl tutabilirim.' çabasında. Bugünler kesinlikle geçecek. İleride daha güzel günlerimiz hep birlikte olacak." diye konuştu.

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