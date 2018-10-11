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Irak'ta bir internet fenomeni daha öldürüldü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta devam eden internet fenomenleri cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

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Irak'ın başkenti Bağdat'da bir internet fenomeni daha öldürüldü. Son dönemlerde artan fenomen cinayetlerinin son kurbanı ise Hamudi el-Mutayiri (15) oldu. 'Instagram Prensi' lakabıyla tanılan genç fenomen, başkentteki Sadr bölgesinde evine dönerken kimliği belirsiz kişilerce kaçırılarak öldürüldü.
 
Cinsel eğimlilerinden dolayı öldürülen el-Mutayiri'nin can verirken videosunun paylaşılması büyük tepkilere ve öfkeye neden oldu. Facebook ise olayla ilgili "Hamudi'yi sevenlerin, kendisini anmak ve birlikte geçirdikleri güzel anları hatırlamak için profilini ziyaret ederek teselli bulacağını umuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.
 
Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçen Ağustos ayında 'Iraklı Barbie' lakabıyla tanınan ünlü güzellik uzmanı Refif el-Yaseri ile güzellik uzmanı Reşa el-Hasan, esrarengiz bir şekilde öldürülmüştü. Geçen ayda ise 2014 Miss Bağdat güzellik yarışmasının birincisi olan Tara Faris, yine başkent Bağdat'ta bir cinayete kurban gitmişti.

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