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Irak'ta klor varillerinin patlaması sonucu 50 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Irak’ın Selahattin iline bağlı Beyci ilçesinde su projesi için kullanılan klor varillerinin patlaması sonucu 50 kişi boğulma tehlikesiyle hastaneye kaldırıldı.

  • İHA
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Selahattin iline bağlı Beyci ilçesi Kaymakamı Muhammed el-Cuburi, yaptığı açıklamada ilçede inşa edilmekte olan su arıtma sistemindeki klor gazı varillerinin patlaması sonucu 50 kişinin klor gazından boğularak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Gazdan zehirlenenlerin hastanelerde tedavi gördüklerini belirten el-Cuburi, varillerin patlaması nedeniyle meydana gelen klor sızıntının ise kontrol altına alındığını açıkladı. 

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