''Irak'ta mezheplerden bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti var''

AA 25 Şubat 2022 Cuma 13:54 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 13:59

Ziyaretçilerle birlikte yaklaşık 6 kilometre yol yürüyen Güney, yol boyunca çevredekilerle selamlaştı ve hayır çadırlarından bazılarına ziyarette bulundu.



Büyükelçi Güney, kendisine sunulan ikramları tadarak, burada dua etti.



- "IRAK'TA MEZHEPLERDEN BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ VAR"



Daha sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Güney, şunları kaydetti:



"İmam Kazım'ın şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla türbesine ziyarette bulunduk. İmam Kazım Külliyesi'nde çalışan arkadaşlar da bize yoğun bir hüsnü kabul gösterdi. Irak'ta mezheplerden bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Sünnilik ve Şiilik bizim nezdimizde Müslümanlıktır ve Müslümanlık da bizim ortak dinimiz. Irak halkıyla köklü geçmişe dayanan bir beşeri ilişkimiz var. Burada kime rastlasak herkes Türk halkıyla yakın kardeşlik ilişkisinden bahsediyor. Bu da memnuniyet verici."



Iraklı Şii Müslümanlar, günlerdir İmam Musa Kazım'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenliyor. Bağdat'taki Kazımiye bölgesinde türbenin bulunduğu çevrede hayır çadırları kurularak, yiyecek ve içecek dağıtılıyor.



Bağdat ve güney kentlerinde, İmam Kazım'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla 27 Şubat Pazar günü resmi tatil ilan edildi.

