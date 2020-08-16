Irak'ta Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi

İHA 16 Ağustos 2020 Pazar 23:34 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 23:34

Başkent Bağdat’ta bulunan Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlendi. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge’ye 1 adet katyuşa roketinin düştüğü belirtilirken, saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediği aktarıldı. Güvenlik Ağı, saldırının başkentteki el-Dilal bölgesinde yapıldığını ifade ederken, aynı bölgede fırlatmaya hazır 2 adet roketin ele geçirildiğini duyurdu.

Öte yandan Irak’ta son günlerde ABD öncülüğündeki koalisyon askerlerinin bulunduğu üslere ve lojistik destek sağlayan araçlara birçok saldırı yapıldı.