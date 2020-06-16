AA 16 Haziran 2020 Salı 07:57 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 07:57

Huveyt, yaptığı yazılı açıklamada, Sincar Dağı'nda terör örgütünün kontrolündeki hapishanelerde Arap kadınların suçsuz yere tutulduğunu belirterek, "Bu operasyon, aynı zamanda söz konusu hapishanelerdeki kadınlara yönelik işkence ve tecavüzlere karşı da bir yanıt niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Sincar'da yer altında 8 gizli hapishane bulunduğunu aktaran Huveyt, buralarda aralarında kadınların da olduğu yaklaşık 80 Arabın suçsuz yere tutulduğunu kaydetti.

Terör örgütü PKK'nın Sincar, Mahmur ve civarındaki bölgelerde insanlık suçu işlediğini vurgulayan Huveyt, Irak merkezi hükümeti ve Bağdat Meclisi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Erbil Meclisine terör örgütü PKK'nın ülkenin kuzeyinden çekilmesi için bir karar almaları çağrısında bulundu.