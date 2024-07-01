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  • Irak'taki Yezidilerin kamp çilesi terör örgütü PKK'nın Sincar'daki işgali nedeniyle bitmiyor
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Irak'taki Yezidilerin kamp çilesi terör örgütü PKK'nın Sincar'daki işgali nedeniyle bitmiyor

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinden terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonrası kaçarak Duhok'taki kamplara sığınan Yezidiler, bir başka terör örgütü olan PKK'nın ilçedeki işgali nedeniyle yaklaşık 10 yıldır evlerinden uzakta zorlu kamp yaşantılarına devam etmeye mecbur bırakılıyor.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 11:54 - Güncelleme:
Irak'taki Yezidilerin kamp çilesi terör örgütü PKK'nın Sincar'daki işgali nedeniyle bitmiyor
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Yezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'a 3 Ağustos 2014'te saldıran terör örgütü DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu.

Terör örgütü PKK ise 2014 sonrası DEAŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başladı.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzaladı. Ancak Sincar Anlaşması hâlâ uygulamaya konulmadı.

Terör örgütü PKK'nın ilçedeki işgali ise evlerine dönmek isteyen Yezidileri yıllardır zorlu kamp hayatına mecbur bırakıyor.

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Irak'ın Duhok kentinde Yezidi sığınmacılar için 2014'te kurulan Şarya Kampı'nda kalan Sincarlı Yezidi Celal Casım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincar'da huzur ve güven ortamına ihtiyaç olduğunu belirterek, mevcut koşullarda evlerine dönemeyeceklerini söyledi.

Casım, "Sincar'daki silahlı unsurlar (terör örgütü PKK) dönüşümüzün önünde engel teşkil ediyor. Sincar, silahlı gruplardan temizlenmelidir. Sığınmacıların dönebilmesi için Sincar idari ve askeri açıdan güvenli hale gelmelidir. Oradaki silahlı gruplar çıkarılırsa insanlar dönebilir." diye konuştu.

Sincar'da işsizlik olduğunu, dönenlere yapılacağı belirtilen yardımların ise yetersiz kaldığını vurgulayan Casım, kamplarda da şartların iyi olmadığını ve çadırlarının yırtık halde bulunduğunu kaydetti.

- YEZİDİLER, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SİNCAR'DA ÇOCUKLARINI KAÇIRMASINDAN KORKUYOR

Kampta kalan Yezidi kadınlardan Ture Murad da zorlu şartlara rağmen kamp yaşamının Sincar'daki şartlardan daha iyi olduğunu dile getirdi.

Murad, "Sincar'a, evimize dönmek istiyoruz fakat şu an orada kaos hakim. Çünkü Sincar'da yaşam imkanı yok. Kamplarda en azından güvenliğimiz var ve korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Annesi, kardeşi, yengesi ve yeğeni terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan bir başka Yezidi kadın Hohe Halef ise Sincar'da evleri olmadığını vurgulayarak, kampta bazen çadırlarının yanmasına rağmen güvenlik olmadığı için Sincar'a dönmek istemediklerini aktardı.

Halef, "Sincar'a dönemeyiz, çünkü orada güvenliğimiz yok. Oradaki YPG (terör örgütü PKK) ve diğer silahlı gruplar nedeniyle güvenlik yok. Çocuklarımızı alıp götürürler. O yüzden dönmek istemiyoruz." diye konuştu.

  • Yezidiler
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