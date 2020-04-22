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Irak'tan getirilen 250 vatandaşın karantina süresi doldu

Eskişehir'e Irak'tan getirilen ve koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün önce karantinaya alınan 250 kişinin tahliye işlemi tamamlandı.

AA22 Nisan 2020 Çarşamba 11:30 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:30
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Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantina altında bulunan ve sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan vatandaşlar, kontrollerinin ve çıkış işlemlerinin ardından evlerine gönderilmeye başlandı. Bu kişilerin, evlerinde de 14 gün karantinada olacağı bildirildi.

Tahliye işlemi yapılan kişilerden Mehmet İlten, gazetecilere, "Bize çok iyi baktılar. Tüm personel gece gündüz bizimle ilgilendi. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Irat Özkan ise verilen hizmetten memnun kaldığını dile getirerek, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bizlere çok iyi baktılar. Evime gitmenin heyecanını yaşıyorum." diye konuştu.

İçlerinde iş insanı ve çalışanların bulunduğu 250 Türk vatandaşı 8 Nisan'da uçakla Irak'tan Eskişehir'e getirilmiş, yapılan sağlık kontrollerinin ardından 14 gün karantinaya alınmak üzere Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.

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