İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9772
  • EURO
    7,5272
  • ALTIN
    388.195
  • BIST100
    98863.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Irak'tan getirilen vatandaşlar yurda yerleştirildi
Güncel

Irak'tan getirilen vatandaşlar yurda yerleştirildi

Irak'tan 135 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye ulaştırıldı.

AA24 Nisan 2020 Cuma 16:31 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 16:31
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü tahliye kapsamında, Irak'ın farklı yerleşim bölgelerinde bulunan 135 Türk vatandaşı, tahsis edilen otobüslerle Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Basra Başkonsolosluğunun desteğiyle gerçekleştirilen tahliye ile yurda giriş yapan Türk vatandaşlarının, Habur Sınır Kapısındaki sağlık kontrolü ve işlemleri sürüyor.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirilecek.

Bahar geldi, oluşan manzaralar göz kamaştırdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.