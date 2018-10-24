İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Suudi Arabistan Amerika'nın himayesi olmadan Kaşıkçı cinayetini işleyemez
IRNA haber ajansının haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan'ın Amerika'nın koruması olmadan Kaşıkçı cinayetini işleyemeyeceğini söyledi.
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