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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Suudi Arabistan Amerika'nın himayesi olmadan Kaşıkçı cinayetini işleyemez

IRNA haber ajansının haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan'ın Amerika'nın koruması olmadan Kaşıkçı cinayetini işleyemeyeceğini söyledi.

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