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  • İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbtikar'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı
Güncel

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbtikar'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı

AA27 Şubat 2020 Perşembe16:43 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 16:46

Bakan Albayrak'tan Erdoğan paylaşımı: İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız...

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