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İran El Dokuma Halı Kooperatifi Birliği Başkanı Behrami: ABD'ye halı ihracatı durduruldu

İran El Dokuma Halı Kooperatifi Birliği Başkanı Abdullahi Behrami, ekonomik yaptırımlar nedeniyle ABD'ye halı ihracatının durduğunu açıkladı.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Behrami, "Halı  ihracatının yüzde 35'ini ABD'ye gerçekleştiriyorduk. Yaptırımlar nedeniyle 6  Kasım tarihinden sonra bu ülkeye ihracat yapamadık." dedi.
 
ABD pazarını kaybettiklerini belirten Behrami, Rusya, Çin ve Güney Afrika'da yapacakları çalışmalarla söz konusu kaybın önüne geçmeyi  hedeflediklerini kaydetti.
 
İran'da daha çok Tebriz ve İsfahan kentleri ile özdeşleşen ve Kum,  Kirman, Kaşan ile Nain gibi şehirlerde de üretilen el dokuma halısı, ABD'nin  ikinci yaptırım paketinde ambargo uygulanan ülkenin en önemli ihracat  kalemlerinden biri olarak yeniden gündeme geldi.  
 
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığının verilerine göre 2 milyon  500 bin kişinin çalıştığı bu sektörde, yılda 400 ton el halısı dokunuyor ve bunun  yüzde 80'i dünyanın değişik bölgelerine ihraç ediliyor. ABD'ye ihracatının  yaklaşık 120 milyon dolar olduğu belirtiliyor. İran Milli Halısı Merkezi Başkanı  Firişte Destpak da ülkenin bu ihracattan yıllık yaklaşık 400 milyon dolar gelir  elde ettiğini ifade etmişti.

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