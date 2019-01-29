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İran ile Suriye arasında 11 iş birliği anlaşması imzalandı

İran ile Suriye arasında muhtelif konularda 11 iş birliği anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

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İran devlet medyasında göre, Şam'da Esed rejimi Başbakanı İmad Hamis ile bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin temasları çerçevesinde 11 farklı alanda iş birliği anlaşması imzalandı. İki ülkenin ekonomik, kültür, ticaret, enerji, altyapı ve konutların yeniden imarı gibi muhtelif konularda 11 iş birliği anlaşmasının imzalandığı aktarıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Cihangiri, İmad Hamis başkanlığında dün heyetler arası görüşmeler yapmıştı. Cihangiri buradaki konuşmasında, "Suriye'de elektrik santrallerinin kurulmasında güvenilir bir ortak olabiliriz. İki ülke arasında varılacak bir anlaşma çerçevesinde ortak demir yolları kurabilir, Basra Körfezi ve Akdeniz'i birbirine bağlayarak iki ülke arasındaki ticareti geliştirebiliriz." değerlendirmesinde bulunmuştu. İmad Hamis, Suriye rejimi lideri Esed'in de İranlı şirketlerin bu ülkede faaliyet göstermesine vurgu yaptığını aktararak, "Suriye'deki yeniden inşa projelerinde İranlı şirketlere öncelik verilecek. Yıllık 500 ila 800 megavat kapasiteli santrallerin geliştirilmesine ihtiyacımız var, İran bu alanda önemli bir rol oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı. Suriye'nin demir yolu ağının altyapısının yok edildiğini kaydeden Hamis, binlerce kilometre uzunluğundaki kara ve demir yolu yenileme projelerini İranlı şirketlere vereceklerini söylemişti.Cihangiri, ziyareti kapsamında Suriye rejimi lideri Beşşar Esed, Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile de görüşecek. Cihangiri'ye ziyaretinde Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ve Hatemul Enbiya Yapı Karargahı Komutanı Abdullah Abdullahi eşlik ediyor.

AA

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