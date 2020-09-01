AA 01 Eylül 2020 Salı 12:34 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 12:47

İran İslam devrimi teorisyenlerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin oğlu ve 3 dönem Tahran milletvekilliği yapan Ali Mutahhari sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin izlediği dış politikayı eleştirdi.

Mutahhari, İran'ın İslam ve Arap ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini kaydederek, "İyi bir hükümet modeli ortaya koyamadık. Arap Baharı'nda neden hiçbir ülke modellerinin İran olduğunu söylemedi? Hepsi hükümet modellerinin Türkiye sistemi olduğunu söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya ile uygun etkileşim eksikliğinin ülkesi için olabilecek en önemli tehlikelerden olduğunu belirten Mutahhari, "Şii mezhebine olan aşırı vurgumuz, islam dünyasındaki konumumuzu tehdit eden tehlikelerden biridir." ifadelerini kullandı.

Ali Mutahhari, mezhepçilik yapmanın doğru olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Şiiler, Safevi dönemi de dahil olmak üzere tarihte İslam dünyasını sırtından bıçaklamakla suçlanıyor. Bu düşünce ve yanılgı İslam dünyasında gelişmemelidir. Dış politikamızı düzeltmeliyiz."



