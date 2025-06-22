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İran-İsrail gerginliği için BMGK'ya oylama tasarısı

Çin, Rusya ve Pakistan, İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine bir taslak karar gönderdi.

AA22 Haziran 2025 Pazar 22:25 - Güncelleme:
İran-İsrail gerginliği için BMGK'ya oylama tasarısı
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AA'nın edindiği taslak metne göre, aralarında BMGK'nin iki daimi üyesinin de bulunduğu üç ülke, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek ateşkes çağrısı yaptı.

BM Şartı'nın yeniden teyit edildiği metinde, silahlı çatışmanın tarafı olan tüm aktörlerin, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku da dahil olmak üzere geçerli olduğu durumlarda uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyması gerektiği hatırlatıldı.

Taslak metne, BMGK'nın daimi üyeleri Rusya ve Çin ile geçici üye Pakistan imza attı.

Söz konusu belgede, İran'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvencesi altındaki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların en güçlü şekilde kınanması istendi.

Metinde, "derhal ve koşulsuz ateşkes" çağrısı yapılırken, taraflara daha fazla tırmanmadan kaçınmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Taslak kararın BMGK gündemine ne zaman alınacağı henüz netlik kazanmadı.

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