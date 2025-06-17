TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkere, Genel Kurulda okundu.

Tezkerede, TBMM tarafından, İsrail'in uzun yıllardır sürdürdüğü hukuka aykırı, soykırımcı politikaların tüm dünyayı tehdit ettiğinin hassasiyetle takip edildiği belirtildi.

Gazze'de on binlerce masumun katledilmesine neden olan saldırıların ardından İran'a yapılan saldırıların, İsrail yönetiminin bölgesel barışı topyekun hedef alan bir çatışma stratejisi yürüttüğünü açıkça ortaya koyduğu vurgulanan tezkerede, şu ifadelere yer verildi:

"On yıllardır devam eden işgal, sistematik baskı ve ayrımcılığa ek olarak artık soykırımla mücadele eden ve yardıma erişemediği için açlıkla sınanan Filistin halkı varoluş mücadelesi vermeye devam etmektedir. İsrail hükümeti ve ordusu, yardım sırasında bekleyen sivilleri ve çocukları hedef alarak insanlığa karşı işlenen suçlar kategorisinde yer alan uygulamalarına ağır bir suç daha eklemiştir. Öte yandan İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve geniş çaplı savaş riskini beraberinde getirmektedir. Bu saldırı, uluslararası işbirliği ve nükleer müzakereler konusunda devam eden sürece karşı yapılmış provokatif ve tehditkar bir adımdır. İşgalci İsrail'in bölgesel savaşın da faili olduğu açıkça görülmektedir."

"BÖLGEDE KALICI BİR ÇÖZÜMÜN TESİSİ İÇİN GİRİŞİMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Tezkerede, Filistin'in yanı sıra Suriye, Lübnan ve Yemen'de süregelen İsrail saldırılarının, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin çatışmayı yayma niyetinin yansımaları olduğuna işaret edilerek, bu süreçte TBMM'nin, bölgedeki tüm masum halkların yanında, savaşın ve İsrail katliamlarının karşısında olduğu vurgulandı. Tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Kuşkusuz, Netanyahu ve bazı hükümet üyeleri hakkında hem ülkesinde hem de uluslararası yargı organlarında devam eden hukuki süreçler, bu yönetimi soykırımcı olarak tescil edecektir. İsrail'in bu saldırganlığı ve uyguladığı devlet terörü İsrail'i ve ona destek veren emperyalist güçleri halklar nezdinde çoktan mahkum etmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak; İsrail'in başta Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırım olmak üzere bölgesel barışı tehdit eden tüm eylemlerini ve son olarak İran'a yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in saldırganlığı karşısında sessiz kalan tüm uluslararası kurumları ve hükümetleri, uluslararası hukuk ve diplomasi temelinde sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Bilinmesini isteriz ki barışı önceleyen ve insan hayatını esas alan bir anlayışla, bölgede kalıcı bir çözümün tesisi için girişimlerimizi sürdüreceğiz. Bu çerçevede, uluslararası toplumdan da İsrail'in durdurulması için kararlı ve ilkeli bir duruş sergilemesini bekliyoruz. Bölgede adil, kalıcı ve hakkaniyete dayalı bir barışın tesisi için gösterdiğimiz diplomatik çabaların arkasında durduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz."

TBMM Başkanlığı tezkeresi, Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Tezkere, oybirliğiyle kabul edildi.