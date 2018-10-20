İran sınırında 122 kilo eroin ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesi İran sınır hattında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, arazide 122 kilo eroin ele geçirildi.
- DHA
Başkale ilçesinin İran sınır hattında bulunan Eşmepınar Mahallesi, Davdava mezrasında uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi alan Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Özel eğitimli köpekler 'Alem' ve 'Cesur'un da kullanıldığı arazideki aramada uyuşturucu ticareti yapanlar tarafından bırakıldığı değerlendirilen 122 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşkturma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.