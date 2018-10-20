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İran sınırında 122 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi İran sınır hattında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, arazide 122 kilo eroin ele geçirildi.

  • DHA
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Başkale ilçesinin İran sınır hattında bulunan Eşmepınar Mahallesi, Davdava mezrasında uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi alan Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Özel eğitimli köpekler 'Alem' ve 'Cesur'un da kullanıldığı arazideki aramada uyuşturucu ticareti yapanlar tarafından bırakıldığı değerlendirilen 122 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşkturma başlatıldı.

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