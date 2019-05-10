İran sınırında 2 erkek cesedi bulundu
Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında, düzensiz göçmenlere ait olduğu belirtilen 2 erkek cesedi bulundu.
- AA
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine, Gelenler ve Kaşkol mahalleleri yakınlarındaki kırsal alanda arama çalışması yürüttü.
Ekiplerin çalışması sonucu 2 erkek cesedi buldu. İran sınırından geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu belirlenen cesetler, Başkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Cesetler, daha sonra otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Bölgede daha önce de düzensiz göçmenlere ait cesetler bulunmuştu.
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