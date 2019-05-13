22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0579
  • 6,8109
  • 253.024
  • 86.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İran sınırında 9 erkek cesedi bulundu

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında bulunan cesetlerin, kış aylarında sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu belirlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında 9 erkek cesedi bulundu.

İran sınırındaki Böğrüpek ile Kaşkol mahalleleri kırsalında ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Liz Deresi civarında 9 erkek cesedi buldu.

Karların erimeye başlamasıyla ortaya çıkan cesetlerin, kış aylarında sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu tespit edildi.

Yaban hayvanlarının saldırısı sonucu vücut bütünlüğü bozulan cesetler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Türk büyükelçi oyunu bozdu: Teröristlerle aynı masaya oturmam

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçişleri Bakanlığından 'silah ruhsatı' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'silah ruhsatı' açıklaması

İşte yeni iPhone modellerinin özellikleri

İşte yeni iPhone modellerinin özellikleri

Turuncu listeye çizik

Turuncu listeye çizik

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

'Rusya ile çalışmak isteriz, onlar da bizimle çalışmak istiyor'

'Rusya ile çalışmak isteriz, onlar da bizimle çalışmak istiyor'

Üç Müslüman çalışanı Amazon'a dava açtı

Üç Müslüman çalışanı Amazon'a dava açtı

Doğu Akdeniz'de yüksek hızlı hava hedefine atış

Doğu Akdeniz'de yüksek hızlı hava hedefine atış

BAE'den sabotaja uğrayan 4 gemiyle ilgili açıklama

BAE'den sabotaja uğrayan 4 gemiyle ilgili açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Kosova’da gündem ´ayı´

Kosova’da gündem ´ayı´

Japonya en hızlı 'mermi tren'i test ediyor

Japonya en hızlı 'mermi tren'i test ediyor

Türkiye'de bir ilk... Geri sayım başladı

Türkiye'de bir ilk... Geri sayım başladı

Sinemanın efsane yıldızı hayatını kaybetti

Sinemanın efsane yıldızı hayatını kaybetti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA