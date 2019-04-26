İran: Suudi Arabistan ve BAE petrol kapasitesini abartıyor

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, "ABD'nin İran'a karşı yaklaşımı ve petrol yaptırımları siyasi blöf değil. Bu yaptırımlar İran halkına yönelik çok şiddetli düşmanlığın göstergesidir. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol üretim kapasitelerini abarttıklarını düşünüyorum." dedi.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Petrol Bakanı Zengene, İran'ın petrol ihracatını hedef alan ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını değerlendirdi.

ABD yönetiminden gelen yaptırım açıklamalarının ne kadar ciddi olduğunun sorulması üzerine Zengene, "ABD'nin İran'a karşı yaklaşımı ve petrol yaptırımları siyasi blöf değil. Bu yaptırımlar İran halkına yönelik çok şiddetli düşmanlığın göstergesidir." dedi.

Uluslararası petrol piyasasında İran'a yönelik yaptırımlardan doğacak arz açığını doldurması öngörülen Suudi Arabistan ve BAE'nin, İran'ın yerine geçme kapasitesi bulunmadığına işaret eden Zengene, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol üretim kapasitelerini abarttıklarını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ABD, MUAFİYET HAKKI VERMEYECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Beyaz Saray'dan pazartesi günü yapılan açıklamada, İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.

Açıklamada, ABD, Suudi Arabistan ve BAE'nin ortak şekilde küresel enerji piyasalarına tedarik konusunda güvence verdikleri belirtilerek, "İran petrolü piyasadan çekildikten sonra da küresel talebin karşılanacağını garanti etmek üzere bu vakitli adımı atma konusunda mutabık kaldık." ifadesi kullanılmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de salı günü Bakanlar Kurulu toplantısında, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına destek veren iki Körfez ülkesine, "Nasıl olur da (ABD Başkanı Donald) Trump'a, 'İran'ın petrol ihracatı sıfıra inerse biz telafi ederiz' dersiniz? Bu sözlerin sonuçlarından haberdar mısınız ve bunun İran'a açık bir düşmanlık anlamına geleceğinin farkında mısınız?" sözleriyle tepki göstermişti.