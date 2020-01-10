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İran: Uçağın düşürüldüğü iddiası Tahran'a karşı psikolojik bir savaştır

10.01.2020  00:37 - Güncelleme: 10.01.2020  00:37

İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü

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