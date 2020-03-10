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İran uyruklu uyuşturucu sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Antalya'da okul önünde uyuşturucu sattığı öne sürülen İran uyruklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA10 Mart 2020 Salı 11:56 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 11:56

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kohyar Ebrahimi ve avukatı katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sanığın bir lisenin giriş kapısı önünde park halindeki motosikletin üzerinde yakalandığı belirtildi.

Üzerinde satışa hazır vaziyette esrar ve araba anahtarı biçiminde hassas terazi ele geçirilen sanıkta, 13 bin 160 lira bulunduğu bildirildi.

Mahkeme heyeti, sanık Kohyar Ebrahimi'nin "Uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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