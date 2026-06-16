Türkiye'nin kararlı mücadelesi ve önemli adımları, terör örgütünü tamamen köşeye sıkıştırdı. Bölgesel destekleri kesilen ve askeri olarak hareket edemez hale gelen örgütün, silah bırakma noktasına geldiği belirtildi. Güvenlik kaynaklarından alınan son bilgilere göre, "Terörsüz Türkiye" hedefinde artık tarihi bir dönüm noktasına girildi.

NİHAİ SONA YAKLAŞILDI

Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, terör örgütü PKK'da sembolik silah bırakma sonrası fesih sürecinin ne olacağına dair belirsizliğin çözüldüğü, ABD-İran savaşının neticesini bekleyen örgütün beyaz bayrak çekme kararı aldığı öğrenildi. Süper Haber'de yer alan habere göre, IRA örneğinde silah bırakma ve tasfiyenin 11 yıl sürdüğü, Türkiye'de ise 17 ayda nihai sona yaklaşıldığı değerlendirmesi yapıldı.

KANDİL'İN İRAN KUMARI TUTMADI

Türkiye bir süredir Meclis'te Terörsüz Türkiye sürecinin nihayete ermesi adına yasal durumu tartışırken, güvenlik güçleri de sahada PKK'nın silah bırakma takvimini denetliyordu. Dönem dönem PKK liderlerinden farklı açıklamalar yapıldığında, sürecin sabote edileceği endişesi kamuoyunda sıklıkla tartışma konusu oldu. Örgütün İran savaşında mutlak bir ABD-İsrail zaferi beklentisi üzerine planlar yaptığı, ancak İran'ın mağlup edilememesi sonrası bütün planlarının bozulduğu üzerinde duruluyor. Örgüt medyası da sıklıkla bu konuyu ele alan yayınlara imza atıyor.

Son tabloda PKK'nın silah bırakmaya kesin bir şekilde ikna olduğu, tasfiye sürecinin mekanizmalarının oluşturulduğu ifade edildi. Suriye'deki gibi bir durumun oluşmayacağı dolayısıyla operasyona gerek kalmayacak ölçüde hızlı bir takvimin ilerleyeceği beklentisi yükselmiş durumda.

GÖZLER TBMM'YE ÇEVRİLDİ

Güvenlik kaynakları Meclis'te yapılacak çalışma ile birlikte yaz aylarında silaha tamamen veda edileceği ihtimalinin yüksek olduğunu, bu kapsamda denetim ve takibin sıkı bir şekilde devam ettiğini sıklıkla vurguluyor.

Meclis'in de tatile gitmeden yoğun bir mesai ile gerekli yasal zemini oluşturacak bir hazırlık içerisinde olduğu biliniyor. Silah bırakma teyidinin oluştuğu zeminde de hassasiyetler sürdürülmekle birlikte, siyasi ve hukuki adımların daha rahat atılacağı geçtiğimiz dönemde de gündeme gelmişti.