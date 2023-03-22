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İran yolcu uçağı İstanbul'a acil iniş yaptı

Kabin basıncı düşen İran yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 02:37 - Güncelleme:
İran yolcu uçağı İstanbul'a acil iniş yaptı
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İstanbul-Tahran seferini icra eden İran menşeli Ata Airlines şirketine ait yolcu uçağı, kabin basınç arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Ata Airlines'in TBZ 6620 sefer sayılı Airbus A320-231 tipi yolcu uçağı, saat 16.15'te İstanbul Havalimanı'ndan İran'ın Tahran kentine gitmek üzere havalandı. Bir süre sonra kabin basıncı düşen uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı Kule görevlileriyle irtibata geçerek acil iniş izni istedi.

İznin verilmesinin ardından uçak, Bolu üzerinden dönerek İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.

Uçağın kontrol için uçuştan çekilmesi nedeniyle iptal edilen seferin şirkete ait başka bir uçakla icra edileceği öğrenildi.

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