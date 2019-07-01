İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşma sınırının üstüne çıkardı
İran medyası Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen sınırın üstüne çıkardığını duyurdu
İran medyası Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen sınırın üstüne çıkardığını duyurdu
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