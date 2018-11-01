ABD'den İran'a çağrı: Askerlerini Suriye'den çek

ABD Büyükelçiliği sosyal medyada yayınladığı bildiride "İran yaptırımlarının yürürlüğe girmesine 4 gün kala, İran İslam Cumhuriyeti’nin normal bir devlet gibi faaliyet göstermesi için gereken 4. şarta dair bir hatırlatma: İran rejimi, İran komutasındaki tüm güçlerini Suriye topraklarından çekmelidir." ifadesini kullandı.