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ABD'den İran'a çağrı: Askerlerini Suriye'den çek

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nden yayınlanan bir bildiride İran'a yaptırımların yürürlüğe girmesine 4 gün kala 'askerlerini Suriye'den çek' ifadesi kullanıldı.

  • star.com.tr
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ABD Büyükelçiliği sosyal medyada yayınladığı bildiride "İran yaptırımlarının yürürlüğe girmesine 4 gün kala, İran İslam Cumhuriyeti’nin normal bir devlet gibi faaliyet göstermesi için gereken 4. şarta dair bir hatırlatma: İran rejimi, İran komutasındaki tüm güçlerini Suriye topraklarından çekmelidir." ifadesini kullandı.
 
 

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