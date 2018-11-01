ABD'den İran'a çağrı: Askerlerini Suriye'den çek
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nden yayınlanan bir bildiride İran'a yaptırımların yürürlüğe girmesine 4 gün kala 'askerlerini Suriye'den çek' ifadesi kullanıldı.
- star.com.tr
ABD Büyükelçiliği sosyal medyada yayınladığı bildiride "İran yaptırımlarının yürürlüğe girmesine 4 gün kala, İran İslam Cumhuriyeti’nin normal bir devlet gibi faaliyet göstermesi için gereken 4. şarta dair bir hatırlatma: İran rejimi, İran komutasındaki tüm güçlerini Suriye topraklarından çekmelidir." ifadesini kullandı.
#İran yaptırımlarının yürürlüğe girmesine 4 gün kala, İran İslam Cumhuriyeti’nin normal bir devlet gibi faaliyet göstermesi için gereken 4. şarta dair bir hatırlatma: İran rejimi, İran komutasındaki tüm güçlerini Suriye topraklarından çekmelidir. https://t.co/6CcYdRiWA0— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 1 Kasım 2018
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