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  • İran'da 1967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 34 kişi hayatını kaybetti
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İran'da 1967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 34 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 34 artarak 131 bin 434'e yükseldi.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 17:51 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 17:51
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1967 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 344'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 186 bin 729'a çıktığı ülkede, 34 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 434 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 766 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 117 milyon 240 bin 424 doz aşı uygulandı.

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