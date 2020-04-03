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Güncel

İran'da 2 haftalık bebekte koronavirüs tespit edildi

İran'ın Yazd şehrinde 2 hafta önce dünyaya gelen 800 gram ağırlığındaki bir bebeğin koronavirüs testi pozitif çıktı.

IHA03 Nisan 2020 Cuma 14:47 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 14:47
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Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 134 kişinin hayatını kaybettiği İran’da Yazd şehrinde 2 hafta önce dünyaya gelen 800 gram ağırlığındaki bir bebeğin koronavirüs yakalandığı bildirildi. Sadugi Üniversitesi Tıp Fakültesi Başkan Yardımcısı Doktor Mahmud Nuri Şadkam bebeğin prematüre olarak 2 hafta önce dünyaya geldiğini belirterek, "Bebeğin annesinin koronavirüs taşıdığından şüpheleniliyordu. Bebeğin iyi olduğu düşünüyorduk ancak yapılan testler sonucunda bebeğin Covid-19 testi pozitif çıktı" dedi. Virüs taşıdığı tespit edilen bebeğin Yazd Şehid Sadugi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gözetim altında olduğu aktarıldı.

Öte yandan İran’da açıklanan son verilere göre ülke genelinde ölü sayısı 3 bin 294’e, vaka sayısı ise 53 bin 183’e yükseldi.

Koronavirüs testi yaptırmamak için doktorlara direndi

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