İran'da askeri helikopter düştü: 1 ölü
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urumiye kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
- AA
İran devlet medyasına göre, Türkiye sınırı yakınındaki Urumiye'ye bağlı Silvana kasabasının Delamper bölgesinde düşen İran ordusuna ait helikopterde bulunan pilot yardımcısı öldü, 6 güvenlik görevlisi de yaralandı.
Olay yerine 1 helikopter ile 10 ambulansın sevk edildiği ve yaralıların tedavi altına alındığı aktarıldı.
Kazaya, helikopterin yükselişi esnasında esen şiddetli rüzgarın neden olduğu kaydedildi.
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