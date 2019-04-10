İran'da askeri helikopter düştü: 1 ölü

İran devlet medyasına göre, Türkiye sınırı yakınındaki Urumiye'ye bağlı Silvana kasabasının Delamper bölgesinde düşen İran ordusuna ait helikopterde bulunan pilot yardımcısı öldü, 6 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Olay yerine 1 helikopter ile 10 ambulansın sevk edildiği ve yaralıların tedavi altına alındığı aktarıldı.

Kazaya, helikopterin yükselişi esnasında esen şiddetli rüzgarın neden olduğu kaydedildi.