İran'da ki fırtınada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Acil Tıp Merkezi Başkanı Ali Muradi, "Mehran kentinde etkili olan fırtına nedeniyle 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı." dedi.

Kentteki tüm okulların tatil edildiğini duyuran Muradi, bölgede etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına sonrası yaşanan sel felaketinin Erbain törenlerine katılmak için Irak'ın Kerbela kentine gitmek isteyen İranlıların seferlerini de olumsuz yönde etkilediğini aktardı.

Ülkenin batısında Irak sınırında yer alan Mehran kenti, her yıl Erbain törenlerine katılmak için Irak'ın Kerbela kentine gitmek isteyen yüz binlerce İranlının geçişine sahne oluyor.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 71 kişinin, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela şehrinde şehit edilişi, her sene Aşura Günü'nde anılıyor. Hicri takvime göre Aşura Günü'nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine Erbain (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor.