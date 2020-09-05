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İran'da klor gazı kapsülü patladı! 217 kişi zehirlendi

İran'da bir tırın taşıdığı klor gazı kapsülü patladı. Yaşanan olayda 217 zehirlenirken patlamanın 2 kilometrelik alanda hissedildiği kaydedildi.

IHA05 Eylül 2020 Cumartesi 16:04 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 16:04
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İran’ın batısında yer alan İlam Eyaletindeki Çerdavul şehrinin Zencire Olya köyünde Tebriz’den Irak’a giden klor gazı kapsülü yüklü bir tırda bulunan kapsül dün patladı. Olayda, 217’ kişi zehirlendi.

İlam Eyaleti Emniyet Müdürü Nur Ali Yari, İlam eyaletinde bir tır içerisinde bulunan klor gazı kapsülünün patladığını ve olay yerine emniyet güçlerinin intikal ettiğini söyledi. Kimyasal gaz patlaması nedeniyle can kaybı yaşanmazken, patlamanın 2 kilometrelik alanda hissedildiği kaydedildi.

İlam Eyaleti Başsavcısı Efşar Hüsrevizad, olayın nedenine ilişkin inceleme ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Olaya ilişkin gerekli inceleme devam ediyor, şu ana kadar bir bilgi elde edemedik ancak tır şoförü soruşturma için göz altına alındı” dedi.

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