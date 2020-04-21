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  • İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 297'ye yükseldi
Güncel

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 297'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak 5 bin 297'ye yükseldi.

21 Nisan 2020 Salı 13:10 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 13:10
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