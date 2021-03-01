İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 108 kişi hayatını kaybetti

AA 01 Mart 2021 Pazartesi 14:31 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 14:32

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 510 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 812'sinin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 60 bin 181'e, vaka sayısının da 1 milyon 639 bin 679'a çıktığını kaydetti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 727'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 399 bin 934'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 912 bin 409 olduğunu bildirdi.

Sözcü Lari ayrıca ülke genelinde risk durumuna göre 11 şehrin "kırmızı", 32 şehrin "turuncu", 251 şehrin "sarı" ve 154 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.