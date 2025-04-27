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İran'daki patlamada can kaybı 40'a yükseldi

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

AA27 Nisan 2025 Pazar 19:49 - Güncelleme:
İran'daki patlamada can kaybı 40'a yükseldi
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Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, eyalete bağlı Bender Abbas'taki Şehid Recai Limanı'ndaki patlamadaki can kayıplarına ilişkin basına bilgi verdi.

Aşuri, "Maalesef şu ana kadar patlamadan kaynaklı yaralar nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Patlama sonrasında şimdiye kadar bini aşkın kişinin yaralanarak hastanelere sevk edildiğini aktaran Vali Aşuri, bunlardan 194'ünün halen hastanelerde tedavi altında olduğunu diğerlerinin taburcu edildiğini belirtti.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak bini aştığı duyurulmuştu. Can kaybının da 28 olduğu açıklanmıştı.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü.

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