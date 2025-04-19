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İran'dan ABD ile görüşme için 'dengeli' açıklaması

İtalya'nın başkenti Roma'da bugün yapılacak İran ile ABD arasında nükleer müzakerelere başlamaya ilişkin görüşmelerin ikincisi öncesi İran lideri Ali Hamaney'in siyasi danışmanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Ali Şemhani, İran'ın “teslim olmak için değil, dengeli bir anlaşmaya varmak için” görüşmeye katıldığını belirtti.

AA19 Nisan 2025 Cumartesi 12:51 - Güncelleme:
İran'dan ABD ile görüşme için 'dengeli' açıklaması
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Şemhani, X sosyal medya platformunda paylaştığı gönderisinde ülkesinin ABD ile müzakerelerden beklentilerini açıkladı.

Ali Şemhani, paylaşımında, İranlı müzakerecilerin dokuz ilke temelinde kapsamlı bir anlaşmaya varmak için Roma'ya tam yetkiyle gittiklerini belirterek, beklentilerini şöyle sıraladı:

"Ciddiyet, garantilerin sağlanması, dengeli olunması, Libya/BAE modelinin uygulanmaması, yaptırımların kaldırılması, tehditlerden kaçınılması, müzakerelerde hızlı olunması, (İsrail benzeri) sorun çıkaranların kontrol altına alınması ve yatırımların kolaylaştırılması."

Şemhani, İran'ın "teslim olmak için değil, dengeli bir anlaşmaya varmak için" görüşmeye katıldığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlığındaki İran müzakere heyeti "dolaylı" görüşmelere katılmak üzere günün erken saatlerinde Roma'ya gitti.

Taraflar arasındaki ilk dolaylı görüşme 12 Nisan'da Umman'ın başkenti Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi aracılığıyla gerçekleşmişti.

  • İran lideri Ali Hamaney
  • Nükleer müzakereler

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