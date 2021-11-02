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İran'dan atla getirilen uyuşturucu sınırda yakalandı

Van'da İran'dan atla kaçak yollarla yurda getirilmeye çalışılan 61 kilo 763 gram eroin ele geçirildi.

DHA2 Kasım 2021 Salı 17:38 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 17:38
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Başkale'de 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı, İran sınırının sıfır noktasındaki Kızılca Mahallesi Geçitvermez mezrasındaki Önder Sert Piyade Karakolu'nda görev yapan hudut birliklerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde at görüntüsünün alınması üzerine operasyon başlatıldı. Askerlerin dikkatli ve titiz çalışması sonucu bulunan atın yükünde toplamda 119 paket halinde 61 kilo 763 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bebleşin Jandarma Karakolu'ndaki narkotik ekiplerine teslim edildi.

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