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Güncel

İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a 'mühimmat' uyarısı

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Ermenistan ve Azerbaycan'ı Karabağ'daki çatışmalarda İran topraklarına düşen mühimmatlar konusunda uyardı. Hatemi, sorunun devam etmesi halinde daha fazla önlemlere başvuracaklarını ifade etti.

AA06 Ekim 2020 Salı 13:18 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 13:18
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Meşhed kentinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Hatemi, Ermenistan'ın işgalinden kaynaklı Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda ülkesinin topraklarına düşen mühimmatlar konusunda Bakü ve Erivan hükümetlerini uyardı.

Ülkesinin sınır güvenliğinin korunmasının kendileri için hayati bir konu olduğunu belirten Hatemi, "Hata ve dikkatsizlik nedeniyle İran sınırlarına bir merminin isabet etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Kafkasya bölgesinde çatışan taraflara bu konuda gerekli uyarılar yapılmıştır." dedi.

Hatemi, "Sınır sakinlerinin ve İran vatandaşlarının güvenliği önemli bir konu olduğu için bu uyarıların birbirleriyle çatışan komşularımız tarafından uygulanacağını ve dikkate alınacağını umuyoruz. Bu durum devam ederse kesinlikle daha fazla önlem alınacaktır. İran vatandaşlarının hata sonucu dahi zarar görmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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