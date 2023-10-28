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İran'dan İsrail'e tepki: Gazze'ye saldırılar bölgeyi barut fıçısı haline getirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, İşgalci İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarına yönelik, 'İsrail saldırıları nedeniyle bölge barut fıçısı haline geldi. 7 binin üzerinde sivil Filistinlinin hayatını kaybetmiş olması bölge için ağır bir tablo.' dedi.

İHA28 Ekim 2023 Cumartesi 03:52 - Güncelleme:
İran'dan İsrail'e tepki: Gazze'ye saldırılar bölgeyi barut fıçısı haline getirdi
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin Ulusal Halk Radyosu'na (NPR) verdiği röportajda İsrail saldırıları nedeniyle bölgenin barut fıçısı haline geldiğini söyleyerek, "Bölgede durum son derece karışık ve tehlikeli. İsrail rejiminin saldırıları nedeniyle 7 binin üzerinde sivil Filistinlinin hayatını kaybetmiş olması bölge için ağır bir tablo. Biz tüm tarafları itidalli olmaya ve ateşkes yapılmasına çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan, Birleşmiş Millet Genel Kurulu toplantısı için bulunduğu New York'ta ABD'nin Ulusal Halk Radyosu'na (NPR) konuştu. İran'ın bölgede savaş istemediğini ve bu konuda üzerine düşeni yapmaya çalıştığını kaydeden Abdullahiyan, "Bölgede durum son derece karışık ve tehlikeli. İsrail rejiminin saldırıları nedeniyle 7 binin üzerinde sivil Filistinlinin hayatını kaybetmiş olması bölge için ağır bir tablo. Biz tüm tarafları itidalli olmaya ve ateşkes yapılmasına çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail'e verdiği desteği sonlandırmaya çağıran Abdullahiyan, İsrail'in ABD tarafından kontrol edilen bir savaş makinesine döndüğünü söyledi. Abdullahiyan, "İsrail saldırıları nedeniyle bölge barut fıçısı haline geldi. 2 hafta önce bölge ülkelerini ziyaret ettim ve bu ziyaretimde Lübnan ve Filistin direniş liderleriyle görüştüm. Görüşmelerimden edindiğim izlenim Hamas'ın eli her zamankinden çok daha güçlü ve kararlı bir şekilde tetikte. Gazze'de ve Batı Şeria'da İsrail kadın ve çocukları hedef almaya devam ederse barut fıçısına dönen bölgede her an her ihtimal mümkün." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, Hamas lideri İsmail Haniye ile yaptığı görüşmeye değinerek, "İsrailli esirler konusunda Hamas lideri ile yaptığım görüşmede kendisine ne planladıklarını sordum. Bana sivil İsraillileri esir olarak ellerinde tutmak istemediklerini ateşkesin sağlanması durumunda sivilleri serbest bırakacaklarını söylediler. Katar yetkilileri ile de esirler konusunu çözmek için temas halindeyiz." dedi.

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