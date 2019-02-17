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İran, Pakistan'ın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Tahran büyükelçisini, çarşamba günü bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısı sebebiyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

  • star.com.tr
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İran Dışişleri Bakanlığı, çarşamba günü bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına düzenlenen intihar saldırısı sebebiyle  Pakistan'ın Tahran büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'de yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanlığı Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup 27 askerin öldüğü intihar saldırısını protesto amacıyla Pakistan'ın Tahran büyükelçisini bakanlığıa çağırdı.

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