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İran'dan ŞİÖ ülkelerine ''saldırmazlık paktı'' teklifi

İran, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkeler arasında ortak ve kalıcı bir barış ve güvenliğin tesis edilmesi amacıyla 'saldırmazlık paktı' imzalanmasını teklif etti. Askeri Başdanışmanı Yahya Rahim Safevi, 'Çin ve İran silahlı kuvvetleri, her türlü tehdit ve ortak çıkarlar konusunda ortak bir anlayışa varmalıdır.' ifadelerini kullandı.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 23:42 - Güncelleme:
İran'dan ŞİÖ ülkelerine ''saldırmazlık paktı'' teklifi
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pekin Xiangshan Forumu'na katılmak için Çin'e giden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Askeri Başdanışmanı Yahya Rahim Safevi, Çin Askeri Bilimler Akademisi'ni ziyaret etti.

Safevi, Çinli üst düzey askeri yetkililerle yaptığı görüşmede, "Çin ve İran silahlı kuvvetleri, her türlü tehdit ve ortak çıkarlar konusunda ortak bir anlayışa varmalıdır." ifadelerini kullandı.

Pekin Xiangshan Forumu'nun "Ortak Güvenlik ve Sürdürülebilir Barış" sloganına işaret eden Safevi, "Öncelikle Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler arasında ortak güvenlik ve kalıcı barışın gerçekleştirilmesini öneriyorum. Bunun modeli de üyeler arasında bir saldırmazlık paktının imzalanması olabilir." dedi.

İran, eylülde Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan ŞİÖ Zirvesi'nde örgüte tam üye olarak katılmıştı. Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Pakistan, Hindistan ve son olarak İran'ın üye olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü, üye ülkeler arasında karşılıklı güven, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ile bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın korunmasını amaçlıyor.

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