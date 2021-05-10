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  • İran'dan Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen 102 kilo 621 gram uyuşturucu yakalandı
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İran'dan Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen 102 kilo 621 gram uyuşturucu yakalandı

Van'da boş arazi ile at ölüsünün sırtındaki çuvallarda, İran'dan Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen 102 kilo 621 gram eroin ele geçirildi.

DHA10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:57 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:57
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İlçe Jandarma Komutanlığı ve Eşmepınar Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, 70 kilometre uzaklıktaki Türkiye- İran sınırında bulunan Böğrüpek Mahallesi Muşla Deresi mevkisinde operasyon düzenlendi. İran sınırına yakın dere yatağına gizlenen ve üzeri taşlarla kaplı 2 çuval içinde 51 kilo 233 gram eroin ele geçirildi. Yine aynı bölgede, at ölüsünün sırtındaki çuvalda 51 kilo 388 gram eroin bulundu. İran'dan Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen uyuşturucularla ilgili soruşturma sürüyor.

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