İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2022 Pazar / 29 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4191
  • EURO
    17,8508
  • ALTIN
    973.148
  • BIST100
    3281.61
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İran'ın Atina Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı
Güncel

İran'ın Atina Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İran Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı düzenlendiği bildirildi.

AA25 Eylül 2022 Pazar 16:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın Psychico semtinde gerçekleşen olayda motosikletli iki saldırgan, büyükelçilik binasına molotofkokteyli atarak kaçtı.

Molotofkokteyli, büyükelçilik binasının dış yüzeyine isabet etti ancak ciddi bir zarar meydana gelmedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

- MAHSA EMİNİ'NİN ÖLÜMÜ PROTESTO EDİLMİŞTİ

Dün Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen bir grup protestocu, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde başlayan gösterilere destek vermişti.

İran yönetimini protesto eden sloganlar atan gruptakiler, açtıkları dövizlerle Emini'nin ölümüne tepki göstermişti.

- NE OLMUŞTU?

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Kürdistan Eyaleti Valisi İsmail Zareikuşa, eyaletteki gösterilerde hayatını kaybeden kişilerin güvenlik güçleri tarafından değil, "provokatörler" tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.